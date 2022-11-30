مسؤول رياضي كبير في مصر يكشف مفاجأة.. محمد صلاح تلقى تهديدات بالقتل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة في مصر، عن مفاجأة تقول إن محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تعرض إلى التهديد بالقتل.

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وأوضح عامر أن صلاح تلقى تهديدات بالقتل وذلك قبل مواجهة السنغال في إياب المرحلة الحاسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهي المباراة التي خسرتها مصر بركلات الترجيح.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح تلقى تهديدًا بالقتل قبل المباراة، حيث توجّه أحد الأشخاص إليه في الفندق وقام بتهديده.

وتابع: اتحاد الكرة (المصري) تخاذل تمامًا عن حقوق مصر في إعادة مباراة السنغال، فمدافع الليزر التي كانت مُسلطة على وجه اللاعبين طوال أحداث اللقاء؛ كفيلة بإعادة اللقاء.

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