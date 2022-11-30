بالفيديو.. أمير قطر يظهر أمام مراسلي قناة تلفزيونية بشكل مفاجىء

ظهر بشكل مفاجىء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مكتب مراسلي قناة KBS من كوريا الجنوبية.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوضح الصدمة في وجوه المراسلين عند رؤيتهم لأمير الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 ماثلا أمامهم في جولة مفاجئة قام بها الأمير داخل المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق كيم دهشته وسأل إن كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

فأجابه الأمير ضاحكا:"نعم.. نعم. أعلم أنك مشهور هناك".

ليتابع المعلق باللغة الكورية: "لنتابع المضي قدما".

المكسب الحقيقي هو المُفدى❤️سمو الأمير يظهر فجأة أمام مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية 🇰🇷

وتلومونا في حبه ❤️ pic.twitter.com/cU2w8jMTNh — حمد القحطانيHAMAD 🇶🇦 (@hamdanqtr55500) November 30, 2022

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ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم الجمعة القادم.

وسيتعين على المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، باولو بينتو، مشاهدة مباراتهم الحاسمة ضد منتخب البرتغال من المدرجات.

وخاض منتخب كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، ثاني مبارياته في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، حيث خسرت بشكل مثير أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"