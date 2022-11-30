فيديو مؤثر.. عندما تخرج كرة القدم من دائرة "النزاع السياسي" تسيل أنهار من الدموع على أكتاف "الأعداء"

لطالما أسالت مواجهة الحسم بين منتخب أمريكا ونظيره الإيراني، للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، ضمن منافسات المجموعة الثانية، الحبر لحساسية هذه المبارة سياسيا بين الطرفين.

لكن كرة القدم دائما تفوز في النهاية بالابتعاد عن دائرة الجدل السياسي والنزاعات، وتطفو بمشاهدها الإنسانية على صوت الحروب والصراعات.

شهدت المباراة التي حسمها "أبناء العم سام" بهدف دون رد، مشهدا إنسانيا أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتشر فيديو يظهر الأمريكي أنطوني روبنسون البالغ 25 عاما وهو يواسي الإيراني رامين رضائيان الذي دخل في نوبة بكاء مريرة بسبب خروج منتخب بلاده من سباق المنافسة العالمية.

مشهد احتضان روبنسون وبكاء رضائيان على كتفه، قابلته تعليقات أشادت بالروح الإنسانية بين اللاعبين وتفوقهما على تأثير الخلافات السياسية بين بلديهما.

US football player Antonee Robinson & Iranian right back Ramin Rezaeian emotional hug after their World Cup game 🥹 #USMNT#TeamMelli#WorldCup2022#IranProtestspic.twitter.com/4DVrAPnBfL — Dariuš (@dvriusariani) November 30, 2022

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واكتفى المنتخب الإيران، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، باللعب على الهجمات المرتدة ولم ينجح في صنع فرصة حقيقية للتسجيل حتى الشوط الثاني.

وكاد البديل سامان قدوس، الذي لعب بدلا من سردار آزمون مع بداية الشوط الثاني، أن يعادل النتيجة بعد أن قابل تمريرة عرضية رائعة من رامين رضائيان في أخطر فرصة للمنتخب الإيراني خلال المباراة لكنه لم يبدو قادرا في أي وقت على إزعاج منافسه الأمريكي المسيطر.

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة ليتأهل رفقة منتخب إنجلترا عن المجموعة الثانية، إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس العالم، في حين ودع منتخبي إيران وويلز البطولة العالمية.

المصدر: RT