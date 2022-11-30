كاتب بريطاني يرد على الاحتجاجات التي تتعرض لها قطر بسبب منع الكحول في الملاعب وموقفها من المثلية

في ظل الأصوات التي انتقدت قطر البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2022 بسبب قوانينها المناهضة للمثلية الجنسية وشرب الكحول في الملاعب، خرج كاتب بريطاني ليقول رأيا معاكسا.

ورد الكاتب البريطاني الشهير روب مور يرد بشكل منطقي على الاحتجاجات التي تتعرض لها قطر بسبب منع الكحول في ملاعب المونديال وموقفها من المثليين.

وقال:" هناك الكثير من لاعبي كرة القدم والمراسلين الذي يحتجون علانية سياسات قطر بشأن المثليين والكحول، ما جعلني أفكر، نحن مغرورون كثيرا في الغرب".

وأوضح:" نحن نعتقد أنه لدينا الحق بالذهاب إلى الجهة الأخرى من العالم لنملي على مختلف الثقافات والشعوب كيف عليهم عيش حياتهم، ونعتقد أنه بإمكاننا فرض وجهات نظرنا عليهم".

#شاهد.. الكاتب البريطاني الشهير روب مور يرد بشكل منطقي على الاحتجاجات التي تتعرض لها #قطر بسبب منع الكحول في ملاعب #المونديال وموقفها من المثليين!👇🏻#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/xkBjfPhXJz — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 29, 2022

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وتابع صاحب كتاب "قوانين المال الأسرار ال 5 للخروج من الازمات المالية وتجنب الوقوع فيها مرة" الأكثر مبيعا:"ولكنك لن تذهب إلى منزل أحدهم وتتدخل بطريقة عيشهم، لتعيد ترتيب أثاثهم، وتأخذ كلبهم وطعامهم، ومن ثم تملي عليهم كيقية ترتيب منزلهم وتربية أطفالهم".

وأكمل:" أما لاعبي كرة القدم الذين يجب عليهم لعب كرة القدم فقط يحاولون فرض آرائهم بما يخص سياسات دول أخرى.. لذلك أظن أننا حقا مغرورون، وأظن أن الغرب يظنون أن معتقداتهم هي الطريقة الوحيدة للعيش".

ويسأل:"ماذا حدث لتقبل مختلف الثقافات والشعوب؟!".

ويضيف:"لا أظن أنه من اللائق أن نذهب إلى دولة دعتنا وأعدت لنا سبلا ترفيهية، لتبدأ بانتقاد عاداتهم وثقافتهم على أرضهم".

وبشأن الكحول تحدث الكاتب مور أن الشرطة وقوات حفظ الأمن ستكون سعيدة في جميع الملاعب لو يتم منع الكحول خاصة عندما يبدأ المشجعون بإحداث الشغب وضرب بعضهم.

وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة المونديال، حملة انتقادات شرسة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.

ولكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة "للعنصرية" و "المعايير المزدوجة".

المصدر: twitter/AlARABINUK