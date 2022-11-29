التشكيلة الأساسية لمباراة ويلز وإنجلترا

يخوض المنتخبان الإنجليزي والويلزي مباراة حاسمة اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية في مونديال "قطر 2022".

وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متبوعة بإيران مع ثلاث نقاط، والولايات المتحدة بنقطتين، فيما تتذيل ويلز برصيد نقطة واحدة.

وتحتاج إنجلترا للفوز أو التعادل مع ويلز لضمان التأهل.

وستتأهل إنجلترا أيضا بحال الخسارة إذا كان فارق الأهداف في مصلحتها.

أما ويلز فستتأهل في حال الفوز فقط شريطة أن يصب فارق الأهداف في مصلحتها.

وسيدخل المنتخبان المباراة بالتشكيليتين التاليتين:

- إنجلترا

- ويلز

المصدر: RT