مدرب منتخب بولندا يشبه ميسي بنجم التزلج الإيطالي الشهير تومبا

اعتبر مدرب منتخب بولندا، تشيسلاف ميخنييفيتش، أن أسلوب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشبه إلى حد بعيد ما كان يقوم به البطل الإيطالي الشهير ألبرتو تومبا متزلج سباقات التعرج.

وجاء حديث المدرب البولندي عشية مباراة فريقه ضد الأرجنتين المقررة غدا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر، مشيرا إلى أنه يتعين على فريقه محاصرة ميسي لمنعه من القيام بمراوغاته.

وقال ميخنييفيتش "ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادرا على الالتفاف على كل شيء".

وأضاف "لاعب واحد لا يمكنه إيقاف ميسي، يجب أن نوكل المهمة لأكثر من لاعب"، مشيرا إلى أن "حتى ذلك قد لا يكون كافيا".

وأردف "العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية إيقاف ليونيل ميسي وقد سجل العشرات من الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة".

وتابع "لا أعتقد أننا سنجد أبدا الإجابة النهائية عن هذا السؤال".

وتملك بولندا هدافا من الطراز الرفيع بشخص روبرت ليفاندوفسكي الذي يسير على خطى الأرجنتيني ليكون معبود جماهير برشلونة الإسباني، حيث سجل 18 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ووصف الكثيرون المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وبولندا بالمواجهة بين ميسي وليفاندوفسكي، لكن المدرب البولندي لا يوافق على ذلك وقال المدرب "إنها ليست مباراة بين ليفاندوفسكي وميسي، إنها ليست مباراة كرة مضرب".

وتابع "الأمر لا يتعلق بفرد بمواجهة فرد آخر، لا يتعلق الأمر بإرسالاتهم. هذا لا يحدث في كرة القدم".

وختم "روبرت يحتاج إلى زملائه في الفريق، والأمر ينطبق على ليو. نحن نعتمد على هذين المهاجمين العظيمين لكنهما لا يستطيعان الفوز بمفردهما".

وبولندا بحاجة للفوز أو التعادل أمام الأرجنتين لضمان التأهل للدور ثمن النهائي، وستقصى بحال خسارتها وفوز السعودية على المكسيك في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

أما الأرجنتين، فستضمن التأهل بحال الفوز. سيكون تعادلها كافيا بحال تعادل السعودية والمكسيك.

وستقصى الأرجنتين في حال تعادلها مع بولندا وفوز السعودية على المكسيك.

المصدر: وكالات