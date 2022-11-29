قبل موقعتهما الليلة.. شاهد كيف كان لقاء اللاعبين الإيرانيين والأمريكيين في مونديال 1998

بعد 24 عاما من المواجهة الأولى بينهما في مونديال "فرسنا 1998"، تلتقي إيران والولايات المتحدة مجددا في مونديال قطر 2022 الثلاثاء، في نزال مشحون سياسيا وحاسم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية بطهران في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

وخلال مشاركتها الثانية في كأس العالم، وجدت إيران نفسها في العام 1998 ضمن مجموعة عدوها اللدود، الولايات المتحدة.

وأقيمت تلك المباراة في مدينة ليون الفرنسية في 21 يونيو، ما مثل فرصة للتهدئة بين البلدين.

وبعد أداء النشيدين الوطنيين، تصافح اللاعبون الأمريكيون مع خصومهم وقدموا لهم تذكارات، فرد الإيرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، قبل أن يلتقط المنتخبان صورة جماعية.

They called it 'the mother of all games' -- June 1998, Iran played USA at the World Cup, the largest sporting event between the 2 countries since the 1979 Revolution. Team USA came prepared to switch jerseys, but the Iranians brought flowers & gifts. Iran won 2-1. pic.twitter.com/Bgd99Nb6tT — Dr. Shiva Balaghi (@SBalaghi) November 29, 2022

وفاز الإيرانيون بالمباراة حينها (2-1) مسجلين أول انتصاراتهم المونديالية.

1998 USA vs Iran - peace in the Middle East pic.twitter.com/V8JOCy0mmN — Delphinoto ⭐️ (@delphinoto) November 29, 2022

وتتجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في البطولة الحالية في قطر، ويلتقيان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الثمامة في العاصمة الدوحة، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتبدو الحسابات بسيطة. فوز أي من الفريقين يضمن له مكانا في الدور الثاني، بينما الهزيمة تعني الإقصاء.

وستتأهل إيران أيضا في حال تعادلها مع الولايات المتحدة، لكن شريطة خسارة ويلز أمام إنجلترا في المباراة الثانية من نفس المجموعة.

المصدر: وكالات







