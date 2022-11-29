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قبل موقعتهما الليلة.. شاهد كيف كان لقاء اللاعبين الإيرانيين والأمريكيين في مونديال 1998

الرياضة

قبل موقعتهما الليلة.. شاهد كيف كان لقاء اللاعبين الإيرانيين والأمريكيين في مونديال 1998
Legion-Media
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بعد 24 عاما من المواجهة الأولى بينهما في مونديال "فرسنا 1998"، تلتقي إيران والولايات المتحدة مجددا في مونديال قطر 2022 الثلاثاء، في نزال مشحون سياسيا وحاسم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية بطهران في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

وخلال مشاركتها الثانية في كأس العالم، وجدت إيران نفسها في العام 1998 ضمن مجموعة عدوها اللدود، الولايات المتحدة.

وأقيمت تلك المباراة في مدينة ليون الفرنسية في 21 يونيو، ما مثل فرصة للتهدئة بين البلدين.

وبعد أداء النشيدين الوطنيين، تصافح اللاعبون الأمريكيون مع خصومهم وقدموا لهم تذكارات، فرد الإيرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، قبل أن يلتقط المنتخبان صورة جماعية.

وفاز الإيرانيون بالمباراة حينها (2-1) مسجلين أول انتصاراتهم المونديالية.

وتتجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في البطولة الحالية في قطر، ويلتقيان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الثمامة في العاصمة الدوحة، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتبدو الحسابات بسيطة. فوز أي من الفريقين يضمن له مكانا في الدور الثاني، بينما الهزيمة تعني الإقصاء.

وستتأهل إيران أيضا في حال تعادلها مع الولايات المتحدة، لكن شريطة خسارة ويلز أمام إنجلترا في المباراة الثانية من نفس المجموعة.

المصدر: وكالات




مونديال قطر

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