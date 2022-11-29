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البحث عن شاب يرتدي علم فلسطين ساعد حفيد مدرب البرازيل المريض بعد مباراة صربيا (فيديو)

الرياضة

البحث عن شاب يرتدي علم فلسطين ساعد حفيد مدرب البرازيل المريض بعد مباراة صربيا (فيديو)
Legion-Media
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انتشر مقطع فيديو يظهر شابا مجهولا يرتدي على ظهره علم فلسطين يحمل طفلا برازيليا صغيرا على كتفه وهو يساعده على الخروج من الملعب عقب مواجهة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022.

ونشرت حساب قنوات الكأس القطرية على "تويتر" الفيديو وأوضحت أن هذا الطفل هو حفيد مدرب منتخب البرازيل تيتي، وكان مريضا عندما ساعده الشاب المجهول داخل محطة المترو، قرب استاد "لوسيل"، فيما يبدو أن الشاب يساعد الطفل دون أن يعرف من هو.

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وأكدت القناة القطرية، أن عائلة المدرب البرازيلي تبحث عن هذا الشاب الشهم، من أجل شكره على مساعدته، وكتبت في تغريدتها: "عائلة تيتي، مدرب البرازيل، تبحث عن شاب كان مرتديا لعلم فلسطين قام بمساعدة حفيده عندما كان مريضا بعد مباراة البرازيل وصربيا، من أجل شكره على أخلاقه".

وحقق منتخب البرازيل فوزين على صربيا 2-0 وسويسرا 1-0، ليضمن تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، ليتبقى أمام منتخب "راقصي السامبا" مباراة وحيدة في نهاية دور المجموعات أمام الكاميرون، الجمعة القادم.

المصدر: twitter/alkasschannel

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