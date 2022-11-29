مبادرة الأمير تميم نحو مدرسة كويتية بمناسبة مونديال قطر 2022
دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، طلاب مدرسة "بلاط الشهداء" الثانوية بنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم 2022، بعد أن نظمت إدارة المدرسة يوما للاحتفال بالمونديال.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن السفير القطري لدى الكويت علي بن عبد الله آل محمود، زار المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها، لحضور عدد من المعلمين والطلبة لإحدى المباريات.
فيما كانت إدارة مدرسة بلاط الشهداء نظمت يوما للاحتفال بمونديال قطر، باعتبارها الدولة العربية الأولى التي تنظم البطولة، تعزيزا لقيم الأخوة بين الشعب الخليجي الواحد في نفوس الطلبة.
🎥♥️| مشاعر أخوية لا توصف! 🇰🇼🇶🇦— نديب قطر (@NadeebQa) November 17, 2022
طلاب مدرسة بلاط الشهداء في #الكويت
الشقيقة يحتفلون باستضافة دولة قطر
لـ #كأس_العالم_قطر_2022 🇶🇦🏆⚽️#كأس_العالم_2022 | #حياكم_في_قطر#انا_عربي_وادعم_قطر | #نديب_قطرpic.twitter.com/mvqBLSHvI0
وأبلغ االسفير القطري المسؤولين خلال الزيارة بتوفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمدرسين الراغبين في حضور المباراة، موضحا أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية، وكذلك أولياء أمور الطلاب، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.
المصدر: صحيفة "الأنباء+ القبس"