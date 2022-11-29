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مبادرة الأمير تميم نحو مدرسة كويتية بمناسبة مونديال قطر 2022

الرياضة

مبادرة الأمير تميم نحو مدرسة كويتية بمناسبة مونديال قطر 2022
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دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، طلاب مدرسة "بلاط الشهداء" الثانوية بنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم 2022، بعد أن نظمت إدارة المدرسة يوما للاحتفال بالمونديال.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن السفير القطري لدى الكويت علي بن عبد الله آل محمود، زار المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها، لحضور عدد من المعلمين والطلبة لإحدى المباريات.

فيما كانت إدارة مدرسة بلاط الشهداء نظمت يوما للاحتفال بمونديال قطر، باعتبارها الدولة العربية الأولى التي تنظم البطولة، تعزيزا لقيم الأخوة بين الشعب الخليجي الواحد في نفوس الطلبة. 

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وأبلغ االسفير القطري المسؤولين خلال الزيارة بتوفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمدرسين الراغبين في حضور المباراة، موضحا أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية، وكذلك أولياء أمور الطلاب، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.

المصدر: صحيفة "الأنباء+ القبس"

 

مونديال قطر

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