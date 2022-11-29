مدرب منتخب إنجلترا يكشف موقف هاري كين من المشاركة في مباراة ويلز

سيشارك المهاجم هاري كين في صفوف إنجلترا في آخر مباراة بمرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 أمام ويلز، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أكد مدربه غاريث ساوثغيت.

وكان المهاجم قد أصيب في الكاحل خلال أول مباراة لإنجلترا أمام إيران كما خرج من المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 أمام الولايات المتحدة في الجولة الثانية.

وصرح مدرب إنجلترا، ساوثغيت، بأن الإصابة تسببت في مشكلات بقدم كين، لكن المدرب الإنجليزي قال عشية مواجهة ويلز، إن مهاجمه سيكون متاحا مجددا لمباراة ويلز.

وأضاف "مع هاري، بالطبع سنختار فريقا نعتقد أن بإمكانه الفوز بالمباراة. هذه أولويتنا كالمعتاد".

وتابع ساوثغيت "إنه بخير بالنسبة للإصابة التي لحقت به. وقد تدرب جيدا".

وتحتاج إنجلترا تعادلا فقط أمام ويلز لتضمن تأهلها من المجموعة الثانية.

وقد تتأهل إنجلترا حتى في حال خسارتها أمام ويلز، لكن ذلك يعتمد على فارق الأهداف.

المصدر: أ ب