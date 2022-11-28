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رونالدو يحضر مباراة البرازيل وسويسرا في مونديال قطر 2022.. فيديو

الرياضة

رونالدو يحضر مباراة البرازيل وسويسرا في مونديال قطر 2022.. فيديو
Globallookpress Fabio Ferrari
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حضر نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدو لويس نازاريو دي ليما، مباراة منتخب بلاده أما سويسرا، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022.

ورصدت عدسة الكاميرا رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ"رونالدو" والملقب بـ"الظاهرة"، أثناء البث المباشر للمباراة، في مدرجات استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، وبعده سلط الضوء على مشجع بقصة الشعر الشهيرة التي ظهر بها المهاجم البرازيلي، في مونديال 2022 بكوريا الجنوبية واليابان، وتوجت البرازيل بلقبها، وأحرز رونالدو لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

وخطف الظاهرة رونالدو الأنظار في مباراة الدور نصف النهائي لمونديال 2002، بسبب قصة شعره الغريبة.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "كان المظهر فظيعا أليس كذلك؟".

وأضاف: "في البداية أود أن أعتذر للأمهات اللواتي رأين أطفالهن يقصون شعرهم بنفس طريقتي المروعة".

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وواصل رونالدو حديثه: "كنت أعاني من إصابة في قدمي وكان الجميع يتحدث عنها وقتها، وما فعلته هو أنني أردت فقط تشتيت انتباه الصحف فقمت بإزالة شعري".

وتابع: "فعلت ذلك ومن ثم ذهبت لأحضر التدريبات بهذا المظهر السيء".

واستطرد: "شعري كان سيئا للغاية، لكن الجانب الجيد أن الجميع لاحظ ما حدث في شعري وترك الحديث عن إصابتي".

وكشف أسطورة كرة القدم البرازيلية: "هذا الأمر ساعدني كثيرا في إبعاد كل الصخب عني".

وأتم رونالدو حديثه ضاحكا: "قمت بسؤال زملائي في منتخب البرازيل هل تحبون هذا المظهر؟ قال الجميع "لا هذا فظيع جدا"، لكن لا يهم لقد نسي الصحفيون إصابتي".

المصدر: RT

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