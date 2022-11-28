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شاهد.. رد فعل أمير قطر على تحية فتاة أعربت عن فخرها به! (فيديو)

الرياضة

شاهد.. رد فعل أمير قطر على تحية فتاة أعربت عن فخرها به! (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة رد أمير قطر على فتاة عبرت له عن فخرها به خلال تواجده في استاد البيت.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث بادل أمير قطر التحية مع فتاة عبرت له عن فخرها به، وبدا الأمير مبتسما بشدة، كما مد يده نحو الفتاة مشيرا إليها بقبضته، تعبيرا منه عن مصافحتها عن بعد، قبل أن يشير إليها بإشارة الـ"OK" بإصبع الإبهام .

المصدر: RT

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