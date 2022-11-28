شاهد.. رد فعل أمير قطر على تحية فتاة أعربت عن فخرها به! (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة رد أمير قطر على فتاة عبرت له عن فخرها به خلال تواجده في استاد البيت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث بادل أمير قطر التحية مع فتاة عبرت له عن فخرها به، وبدا الأمير مبتسما بشدة، كما مد يده نحو الفتاة مشيرا إليها بقبضته، تعبيرا منه عن مصافحتها عن بعد، قبل أن يشير إليها بإشارة الـ"OK" بإصبع الإبهام .
🔸سمو الأمير يبادل مشجعة التحية في استاد البيت من مباراة #إسبانيا وألمانيا@TamimBinHamad#اسبانيا_المانيا • #اسبانيا • #ألمانيا#منصة_مشيرب • #قطر2022— منصة مشيرب - Msheireb Platform (@msheirebQa) November 27, 2022
#FIFAWorldCup • #FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/N9YmL5SmC9
المصدر: RT