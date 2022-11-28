مونديال 2022.. "الفيفا" يكشف عن المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المباراة الأكثر مشاهدة بالولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ بطولات كأس العالم.

وذكر الحساب الرسمي لـ"الفيفا" في موقع "تويتر"، أن مباراة الولايات وإنجلترا التي انتهت سلبية في مونديال قطر الجاري، هي الأكثر مشاهدة بأمريكا في تاريخ مواجهات كأس العالم.

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وقال حساب "الفيفا"، إن عدد مشاهدي المباراة في الولايات المتحدة بلغ 19 مليونا و650 ألف مشاهد.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر برصيد 4 نقاط، تليه إيران برصيد 3 نقاط، ثم أمريكا بنقطتين، وأخيرا ويلز بنقطة واحدة.

وتلعب إنجلترا مع ويلز غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات فيما تقابل الولايات المتحدة إيران في نفس اليوم.

المصدر: وكالات