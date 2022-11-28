"الزي الفاضح".. ملكة جمال كرواتيا الجذابة بين مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.. (صور+ فيديو)

أثارت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" الجدل بارتدائها لباسا فاضحا في قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

جذبت إيفانا نول الأنظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا أمام المغرب في المباراة (0-0) التي جرت على استاد البيت" بمدينة الخور.

وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل المسؤولين في الشرطة القطرية القبض على إيفانا نول، بتهمة عدم احترام التقاليد وانتهاك العادات والقوانين المحلية لقطر.

كما نشرت إيفانا نول صورا لجلسة تصوير عبر حسابها على إنستغرام وهي تستعرض مفاتنها بثوب سباحة فاضح "بكيني" يحمل ألوان علم بلادها في شوارع قطر، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.

بينما نشر حساب على موقع "تيليغرام" صورا، لعارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، لدى حضورها مونديال "روسيا 2018"، في المدرجات، وفي الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، ومحيط الكرملين، وهي تلبس أزياء مختلفة وبكل أريحية.

ونشرت إيفانا نول صورة ومقطع فيديو جديد وهي تستعرض أمام عدسة كاميرا المصور مفاتنها بثوب سباحة فاضح "بكيني" يحمل ألوان علم بلادها في مدرجات أحد ملاعب قطر.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكانت المشجعة الكرواتية قد تحدث خلال إقامتها في قطر، عن التجربة التي مرت بها هي وأصدقاؤها ابتداء من منعهم من الظهور بملابس تكشف ما فوق الركبة والكتف، مرورا بتذاكر المونديال التي حصلت عليها بصعوبة، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" التي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 798 ألف مشترك.

المصدر: وسائل إعلام