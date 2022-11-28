"من الأفضل أن يصلي".. بطل العالم في الملاكمة يهدد ميسي بسبب تصرفه بعد لقاء المكسيك (فيديو)

هدد الملاكم المكسيكي الشهير وبطل العالم، كانيلو ألفاريز، بشكل مثير، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب عدم احترام "البرغوث" لعلم المكسيك.

وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني في فوز الأرجنتين 2-0 على المكسيك السبت الماضي، ليحافظ على آمال بلاده في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر، ولكن مشاهد احتفال "البرغوث" وزملائه بالفوز في غرفة تغيير ملابسهم استفزت ألفاريز.

No mames Canelo, nomás se quitó el botín y alcanza a pegarle sin querer a la playera de México🤣🤣🤣 sacan todo de contexto pic.twitter.com/4Ft5ERk0iq — MAU (@LuckCollector_) November 28, 2022

Campeão mundial de boxe, Canelo Alvarez acusa Messi de chutar a camisa do México: "Reze para que eu não o encontre" 😳😳 #genacopapic.twitter.com/MIyJJ2FHTj — ge (@geglobo) November 28, 2022

وظهر ميسي في فيديو أثناء الاحتفال وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئا على الأرض وبدا وكأنه يركل قميصا لمنتخب المكسيك أو علما كان على الأرض.

وكتب ألفاريز في تغريدة "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا".

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration 👀



(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 28, 2022

وأضاف: "من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".

المصدر: وكالات