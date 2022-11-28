 
مباشر

لاعبو ألمانيا يتوسلون مساعدة إسبانيا بشكل صريح

الرياضة

لاعبو ألمانيا يتوسلون مساعدة إسبانيا بشكل صريح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ku

كشف نجما منتخب إسبانيا أن لاعبي منتخب ألمانيا طلبوا منهما الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.

وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

إقرأ المزيد
ماذا افتقد المنتخب الإسباني في مواجهته لألمانيا؟!.. لويس إنريكي يجيب
ماذا افتقد المنتخب الإسباني في مواجهته لألمانيا؟!.. لويس إنريكي يجيب

وقال دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: قال روديغر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".

وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم وزملاؤه في لايبزيج طلبوا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.

المصدر: "وسائل إعلام"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. 6 أهدف وتعادل مجنون يسيطر على مواجهة صربيا والكاميرون