لاعبو ألمانيا يتوسلون مساعدة إسبانيا بشكل صريح

كشف نجما منتخب إسبانيا أن لاعبي منتخب ألمانيا طلبوا منهما الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.

وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

FT: Spain 1-1 Germany.



1. 🇪🇸 Spain (4)

2. 🇯🇵 Japan (3)

3. 🇨🇷 Costa Rica (3)

4. 🇩🇪 Germany (1) pic.twitter.com/NyW5y6ECp5 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 27, 2022

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وقال دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: قال روديغر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".

وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم وزملاؤه في لايبزيج طلبوا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.

المصدر: "وسائل إعلام"