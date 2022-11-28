وكيل ميسي يعلق على أنباء انتقال "البرغوث" للدوري الأمريكي

قلل مارسيلو مينديز، وكيل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التكهنات بأن موكله على وشك الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، ووصف تلك الشائعات بأنها "أخبار كاذبة".

وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي في صيف 2023، وبإمكانه التوقيع مع ناد جديد، بدءا من يناير المقبل.

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وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها أمس الأحد، إن نادي إنتر ميامي الأمريكي، على وشك التعاقد مع ميسي.

ولكن وكيل ميسي نفى هذه الإشاعات، وأصر على عدم وجود أي اتفاق لانضمام النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي، وأكد أن "البرغوث" مركز حاليا على مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال مينديز لشبكة "CNN" عند سؤاله عن تلك التقارير: "إنها أخبار كاذبة. لا توجد مفاوضات بشأن انضمام ليونيل إلى إنتر ميامي الموسم المقبل".

وعلى الرغم من هذا النفي، فإن صحيفة "ميرور" البريطانية، لا تستبعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي.

واعتبرت الصحيفة أن إنتر ميامي سيكون أحد أكبر المرشحين لضم ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني يمتلك بالفعل منزلا في ميامي ويقضي إجازته هناك مع عائلته بشكل منتظم.

المصدر: ميرور