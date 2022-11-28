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فرصتان أمام إيران لانتزاع التأهل في مباراتها المرتقبة ضد الولايات المتحدة

الرياضة

فرصتان أمام إيران لانتزاع التأهل في مباراتها المرتقبة ضد الولايات المتحدة
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بعد 24 عاما من المواجهة الأولى بينهما في كأس العالم والتي وصفت بـ"أم المباريات"، تلتقي إيران والولايات المتحدة مجددا في مونديال قطر، في نزال مشحون سياسيا وحاسم لبلوغ ثمن النهائي.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في مونديال 1998 بفرنسا، وأقيمت مباراتهما حينها في مدينة ليون في 21 يونيو، وانتهت بفوز الإيرانيين بنتيجة 2-1 مسجلين أول انتصاراتهم المونديالية.

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وتتجدد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في البطولة الحالية في قطر، ويلتقيان غدا الثلاثاء، على ملعب الثمامة في العاصمة الدوحة، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتبدو الحسابات بسيطة. فوز أي من الفريقين يضمن له مكانا في الدور الثاني، بينما الهزيمة تعني الإقصاء.

وستتأهل إيران أيضا في حال تعادلها مع الولايات المتحدة، لكن شريطة خسارة ويلز أمام إنجلترا في المباراة الثانية من نفس المجموعة.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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