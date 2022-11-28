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شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون في دقائق مجنونة

الرياضة

شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون في دقائق مجنونة
Legion-Media
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نجحت صربيا في قلب الطاولة أمام المنتخب الكاميرون 2-1 في المواجهة القوية التي تجمعهما، اليوم الاثنين، علي استاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وأحرز جان شارل كاستيليتو هدف الكاميرون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة .

ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرجي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وراوغ ألكسندر ميتروفيتش دفاع الكاميرون قبل أن يسجل هدفا في شباك الأسود ليسجل الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده.

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ويبحث المنتخبان عن فرصة أخيرة، بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة نفسها كل من منتخبي البرازيل وسويسرا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم.

المصدر:RT

مونديال قطر

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شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون في دقائق مجنونة