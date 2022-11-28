فرقة فلسطينية تهدي منتخب المغرب أغنية خاصة بعد فوزه على بلجيكا (فيديو)

أهدت فرقة فلسطينية أغنية خاصة للمنتخب المغربي، لتحفيزه عقب فوزه على المنتخب البلجيكي، أمس الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وارتأت الفرقة الفلسطينية أن تعبر عن دعمها لـ"أسود الأطلس" بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال هذه الأغنية، حيث عبر أفراد الفرقة عن تشجيعهم وفخرهم بدعم المنتخب المغربي.

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، بهدفين دون رد.

ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة مع كرواتيا برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويتقدمان بفارق نقطة أمام بلجيكا، بينما تتذيل كندا الترتيب من دون رصيد.

المصدر: RT