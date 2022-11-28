ماذا افتقد المنتخب الإسباني في مواجهته لألمانيا؟!.. لويس إنريكي يجيب

أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي، أن "لاروخا" لن يتهاون في اللعب أمام اليابان في الجولة الختامية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك بعد التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة إسبانيا وألمانيا، والتي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كان هناك شعور غريب في غرفة تغيير الملابس لأننا سنحت لنا الفرصة للتغلب على ألمانيا وتركناها تفلت من أيدينا وكان ذلك عارا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضاف: "لقد افتقرنا إلى البراعة طوال المباراة ضد ألمانيا، وافتقرنا إلى القليل من راحة البال".

وتابع: "لكن لدينا رأي في غرفة تغيير الملابس لدينا أن الضغط هو امتياز. لذلك سنتعامل مع ذلك بشكل طبيعي".

وشدد المدرب الإسباني: "إذا أردنا لعب سبع مباريات (حتى النهائي)، فنحن بحاجة إلى تقديم أفضل ما لدينا".

واستدرك: "لكن علينا أن نرى أن التواجد في صدارة ما يسمى بمجموعة الموت أمر جيد، وعلينا أن نظل إيجابيين".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مباراة اليابان المقبلة قائلا: "نحن لن نستخف بهم بالطبع وسنلعب من أجل الفوز رغم صدارتنا للمجموعة".

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وتحتاج الآن فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة ضد اليابان لتعبر لدور16، لكن الفوز سيدفع الفريق نحو مراحل خروج المغلوب في صدارة المجموعة.

وتأتي ألمانيا، التي خسرت 2-1 في المباراة الأولى أمام اليابان، في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وتبدو ألمانيا بحاجة للفوزعلى كوستاريكا الخميس القادم، معلقة آمالها بعد ذلك على خسارة اليابان، وإذا تعادلت اليابان، فسيحسم الأمر بفارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.

المصدر: "وكالات"