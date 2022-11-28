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أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد

الرياضة

أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد
Legion-Media
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تضاربت الأنباء حول اقتراب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من التعاقد مع ناد جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في صيف 2023، وبإمكانه التوقيع مع ناد جديد، بدءا من يناير المقبل.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن نادي إنتر ميامي الأمريكي، على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين في تقدم، واللاعب الأرجنتيني سيحصل على أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي.

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وأوضحت أنه رغم دخول إنتر ميامي في مفاوضات للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، عقب فسخ عقده مع الشياطين الحمر، لكن يظل ميسي الهدف الأول للنادي الأمريكي.

إلا أن مقربين من ميسي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نفوا الأنباء التي تزعم أن اللاعب قريب من الاتفاق مع إنتر ميامي، مؤكدين أن النجم الأرجنتيني لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت ميسي أيضا بالتفاوض مع مسؤولي برشلونة، من أجل العودة إلى "كامب نو" في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"

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