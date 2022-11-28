أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد

تضاربت الأنباء حول اقتراب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من التعاقد مع ناد جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في صيف 2023، وبإمكانه التوقيع مع ناد جديد، بدءا من يناير المقبل.



وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن نادي إنتر ميامي الأمريكي، على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي.



وأشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين في تقدم، واللاعب الأرجنتيني سيحصل على أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي.

Leo Messi has not decided his future yet. His camp guarantees that Leo is only focused on the World Cup and there’s no agreement with any club. 🚨🇦🇷 #Messi



Inter Miami want Messi and will push; but also PSG will offer Leo a new deal soon.



Messi’s decision will be made in 2023. pic.twitter.com/rXQ6bvZvLS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2022

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وأوضحت أنه رغم دخول إنتر ميامي في مفاوضات للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، عقب فسخ عقده مع الشياطين الحمر، لكن يظل ميسي الهدف الأول للنادي الأمريكي.



إلا أن مقربين من ميسي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نفوا الأنباء التي تزعم أن اللاعب قريب من الاتفاق مع إنتر ميامي، مؤكدين أن النجم الأرجنتيني لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن.



يذكر أن العديد من التقارير ربطت ميسي أيضا بالتفاوض مع مسؤولي برشلونة، من أجل العودة إلى "كامب نو" في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"