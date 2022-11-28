تقرير: توصية للإسرائيليين بعدم السفر الى قطر لحضور مباريات كأس العالم

أفادت القناة 12 العبرية بأن هيئة "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية، أوصت الإسرائيليين بعدم السفر الى قطر لحضور مباريات المونديال هناك بسبب ما وصفته "الخطر الموجود في البلاد".

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وتمت الإشارة إلى أن "هيئة مكافحة الإرهاب" أجرت في الأيام الأخيرة "تقييمات يومية للأوضاع، في ضوء شهادات الإسرائيليين حول العداء والمضايقات الذي يتعرضون لها من السكان المحليين والعديد من السياح من الدول العربية والشرق الأوسط الذين حضروا كأس العالم"، في حين "وصل التحذير من السفر عند المستوى 3، وهو مستوى واحد أقل من البلدان المعادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق"، بحسب التقرير.

وأوصت الهيئة الإسرائيليين المتواجدين في قطر لمشاهدة المباريات، بضرورة "إخفاء هويتهم، وعدم الحديث باللغة العبرية في الشوارع من أجل تجنب الاحتكاك".

المصدر: "معا"