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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلق على فوز المغرب على بلجيكا

الرياضة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلق على فوز المغرب على بلجيكا
AP
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هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب المغربي بفوزه التاريخي على نظيره البلجيكي 2-0 في مونديال قطر.

وكتب محمد بن راشد في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "أسود الأطلس.. فرحة عربية.. فخر عربي من المحيط للخليج.. ألف مبروك للمغرب".

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

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ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT

مونديال قطر

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