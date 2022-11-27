صورة للاعبي المنتخب المغربي بعد فوزهم على بلجيكا تشعل مواقع التواصل

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة التقطت للاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم على بلجيكا اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وظهر لاعبو المغرب يتقدمهم القائد رومان سايس والمهاجم عبد الرزاق حمد الله، في الصورة وهم يسجدون في الملعب شكرا لله بعد تحقيقهم فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون رد.

AP

وكتب أحد الرواد على موقع "فيسبوك" في تعليقه على الصورة: "لاعبو منتخب المغرب يسجدون شكرا لله بعد فوزهم الرائع على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين".

وكتب آخر: "لاعبو المغرب يحترفون في أوروبا ثم إذا انتصروا يسجدون".

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT