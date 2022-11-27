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أول تعليق لمدرب منتخب المغرب بعد الفوز على بلجيكا

الرياضة

أول تعليق لمدرب منتخب المغرب بعد الفوز على بلجيكا
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عبر المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي عن سعادته بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.

وقال الركراكي بعد المباراة: "في هذا النوع من المسابقات (كأس العالم) بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

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وعن إصابة الحارس ياسين بونو قبل المباراة واستبداله بالحارس منير المحمدي الذي قدم مباراة جيدة، قال الركراكي: "بعد الإحماء لم يكن بونو على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة مئة بالمئة".

ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها 0-1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريبا من تكرار إنجازه في عام 1986 عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك.

في المقابل، منيت بلجيكا بخسارتها الأولى أمام منتخب إفريقي في العرس العالمي وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا الوصيفة في الجولة الثالثة الأخيرة الخميس المقبل، فيما يلعب المغرب مع كندا في اليوم ذاته.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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