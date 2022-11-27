شاهد.. فرحة أطفال البلدة القديمة في القدس بفوز المغرب على بلجيكا (فيديو)

عبر فلسطينيون في البلدة القديمة في القدس عن فرحتهم بفوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وظهر أطفال وشباب في أحد المقاهي وهم يصدحون بأهازيج وأغاني فرحا بفوز المغرب.

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT