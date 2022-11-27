الرئيس الأمريكي يقع في "فضيحة" بشأن كأس العام (فيديو)

نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تحدث مع لاعبي منتخب بلاده المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

واتضح في مقطع فيديو لحوار مع بايدن أنه تفاجأ كثيرا بنتيجة مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء يوم الجمعة الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسئل بايدن عما إذا كان لديه تعليق على نتيجة التعادل، فرد بالسؤال: "هل انتهت اللعبة؟"

وقالوا له: نعم، لم نسجل أي هدف!

وتذكر الرئيس فجأة: "أوه نعم، لقد تحدثت مع الفريق".

- نعم؟ وما تعليقكم على النتيجة يا سيدي؟

- لا شيء جيد"!.

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ويحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن نظيره الإيراني، بينما يتصدر المنتخب الإنجليزي القائمة برصيد 4 نقاط، وويلز في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيكون منتخب "العم سام" على موعد مع نظيره الإيراني في لقاء على "صفيح ساخن" يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات لمونديال قطر 2022، ولا بديل له عن الفوز للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

المصدر: وسائل إعلام