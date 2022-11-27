جماهير أرجنتينية تتمنى وتتوقع تأهل السعودية برفقة منتخب بلادهم للدور 16 من بطولة كأس العالم (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقابلات مع مشجعي المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بقطر، حيث أعربوا عن توقعاتهم بتأهل منتخب بلادهم ونظيره السعودي، للدور التالي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث تمنت الجماهير الأرجنتينية تأهل المنتخب الوطني السعودي للدور الـ16 من بطولة كأس العالم في قطر 2022، رفقة منتخب بلادهم.
جماهير "الأرجنتين" تتمنى وتتوقع صعود المنتخب "السعودي" إلى الدور الثاني— الكعّام (@alk3aam) November 27, 2022
بصراحة ليس هذا بمستغرب على الأداء السعودي المميز في اللعب ضد الأرجنتين وأمام بولندا حتى وإن عاند الحظ إلا أن الأداء كان رائع. pic.twitter.com/aGYAFvxDWM
وكان المنتخب السعودي قد تعثر أمام نظيره البولندي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، في حين فاز في الجولة الأولى ضد المنتخب الأرجنتيني بهدقين مقابل هدف وحيد.
المصدر: RT