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أمير سعودي يكشف "أخطاء" الحكم في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البولندي

الرياضة

أمير سعودي يكشف
Globallookpress
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علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على خسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي خاضها ضد المنتخب البولندي أمس السبت، بكأس العالم بقطر 2022

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "المنتخب السعودي رغم خسارة اليوم غير المستحقة قدم مباراتين في منتهى الروعة وفي رأيي هذه أفضل مشاركة لنا في كأس العالم من حيث المستوى".

وتابع: "الحكم تجاهل طرد مدافع بولندا في الشوط الأول وكذلك في الثاني لم يعد ضربة الجزاء لتقدم الحارس بقدميه عن الخط.. معاك يا الأخضر ولازال هناك أمل".

المصدر: RT

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