أمير سعودي يكشف "أخطاء" الحكم في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البولندي

علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على خسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي خاضها ضد المنتخب البولندي أمس السبت، بكأس العالم بقطر 2022

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "المنتخب السعودي رغم خسارة اليوم غير المستحقة قدم مباراتين في منتهى الروعة وفي رأيي هذه أفضل مشاركة لنا في كأس العالم من حيث المستوى".

وتابع: "الحكم تجاهل طرد مدافع بولندا في الشوط الأول وكذلك في الثاني لم يعد ضربة الجزاء لتقدم الحارس بقدميه عن الخط.. معاك يا الأخضر ولازال هناك أمل".

المنتخب السعودي رغم خسارة اليوم غير المستحقة قدم مباراتين في منتهى الروعة وفي رأيي هذه أفضل مشاركة لنا في كأس العالم من حيث المستوى

الحكم تجاهل طرد مدافع بولندا في الشوط الأول وكذلك في الثاني كذلك لم يعد ضربة الجزاء لتقدم الحارس بقدميه عن الخط.

معاك يا الأخضر ولازال هناك أمل🇸🇦🇸🇦 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 26, 2022

المصدر: RT