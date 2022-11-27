منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أوروغواي

أصيب مدافع البرتغال، دانيلو بيريرا، بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات بلاده، وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في مونديال قطر، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي الأحد.

وأصيب دانيلو، الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة الأولى ضد غانا (3-2) الخميس بسبب غياب قطب الدفاع المصاب بيبي، خلال التدريبات أمس السبت.

وأوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن "الفحوصات كشفت عن كسر في ثلاثة أضلع بالجهة اليمنى. سيغيب (دانيلو) عن صفوف المنتخب الوطني".

وأضاف أن دانيلو سيخضع لفحوصات إضافية، ستحدد ما إذا كان قادرا على اللعب مرة أخرى في حال تأهل البرتغال إلى الدور الثاني.

وسيغيب دانيلو، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما (64 مباراة دولية، هدفان) عن مواجهة الأوروغواي يوم غد الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، حيث تملك البرتغال فرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها، ثم ضد كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة.

المصدر: وكالات