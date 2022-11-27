التشكيلة الأساسية لمباراة المغرب وبلجيكا

كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن تشكيلة "أسود الأطلس" الأساسية التي ستواجه بلجيكا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.

واختار الركراكي الاعتماد في هذا اللقاء، على كل من ياسين بونو، أشرف حكيمي، غانم سايس، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سليم املاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

أما تشكيلة المنتخب البلجيكي فجأت كالتالي:

ويتقاسم المنتخب المغربي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة مع المنتخب الكرواتي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما بدون أهداف في الجولة الأولى، حيث يتأخران بفارق نقطتين عن المنتخب البلجيكي المتصدر، الذي فاز بهدف دون رد على منتخب كندا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

المصدر: RT