 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي وتدمير عشرات الآليات

الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة المغرب وبلجيكا (فيديو)

الرياضة

الباندا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ce

رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب البلجيكي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وكان توقعه صحيحا، حيث فازت الإكوادور بهدفين دون رد.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. هدف كوستاريكا في شباك الساموراي الياباني (فيديو)