مونديال قطر.. هدف كوستاريكا في شباك الساموراي الياباني (فيديو)
Legion-Media
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نجح المنتخب الكوستاريكي من هز شباك نظيره الياباني في المباراة المقامة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.
وتقدم المنتخب الكوستاريكي عبر كيشير فولر في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني للقاء الذي يجري الآن.
وحسم التعادل السلبي دون أهداف أحداث الشوط الأول الذي جاء متوسط المستوى بين الفريقين ولم يشهد هجمات خطيرة تذكر من أي جانب منهما.
وشهدت الجولة الأولى فوز منتخب اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى منتخب كوستاريكا هزيمة ثقيلة من إسبانيا بسبعة أهداف دون رد.
يتبع..
المصدر: RT