الجماهير المغربية متفائلة قبل مواجهة "أسود الأطلس" وبلجيكا (فيديو)

بدت الجماهير المغربية متفائلة بفوز منتخب بلادها على بلجيكا، وذلك قبيل مواجهة المنتخبين، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وأجمع أغلب المشجعين الذين أدلوا بتصريحات لمراسل "RT" في قطر، على أن المنتخب المغربي سيفوز على نظيره البلجيكي اليوم.

وبعد انتزاعه لتعادل ثمين بدون أهداف في الجولة الأولى أمام كرواتيا، وصيفة مونديال "روسيا 2018"، سيحاول "أسود الأطلس" تجنب الخسارة مرة أخرى أمام بلجيكا، للحفاظ على حظوظهم في التأهل قبل مواجهة كندا في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي تعتبر على الورق الحلقة الأضعف في المجموعة السادسة.

في المقابل، فإن بلجيكا التي فازت بشق الأنفس في الجولة الأولى على كندا بهدف دون رد، ستضمن التأهل رسميا في حال تحقيقها اليوم لانتصارها الثاني على التوالي.

المصدر: RT