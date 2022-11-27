بورتو يعلن وفاة هدافه التاريخي غوميش

توفي الهداف التاريخي لنادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، فرناندو غوميش، الفائز بالحذاء الذهبي مرتين في الثمانينات، عن عمر بلغ 66 عاما، حسب ما أعلن ناديه السابق، اليوم الأحد.

وكتب بورتو عبر صفحته على موقعه الرسمي "توفي فرناندو غوميش، الهداف التاريخي لنادي بورتو"، مشيدا بالمهاجم الذي ساهم في "تحول بورتو إلى ناد فائز".

وأفاد البيان بأن المهاجم الأسطوري توفي "من سرطان كان يكافحه منذ ثلاث سنوات".

ودون غوميش، الذي سجل 355 هدفا في 451 مباراة رسمية، طبع اسمه في سجلات بورتو حيث قضى في رحابه 13 عاما، قبل أن ينتقل إلى خيخون الإسباني وينهي مسيرته في لشبونة مع سبورتينغ عام 1991.

Botas de Ouro⚽️⚽️

Melhor Marcador do Campeonato ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



⚽️ 451 jogos➡️ 355 golos

2⃣0⃣ hat tricks

9⃣ pokers

3⃣ Manitas

2⃣ 6 golos num jogo#Bibotapic.twitter.com/ABSVhXBPjZ — FC Porto (@FCPorto) November 26, 2022

كما ارتدى غوميش، الفائز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي عامي 1983 و1985، قميص منتخب بلاده البرتغال في 47 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا.

وأشاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بخصال الراحل الذي كان "مرادفا للأناقة والرقي والأهداف طوال مسيرته"، متخذا قرار الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات نهاية هذا الأسبوع تكريما لغوميش.

المصدر: وكالات