 لأول مرة.. كشف كواليس فشل مصر للتعاقد مع رينارد مدرب السعودية الحالي

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام، لأول مرة كواليس فشل التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، لتولى تدريب "الفراعنة" عام 2018.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لا أعلم سبب إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، خاصة أن منتخب مصر لديه مدرب مميز في الوقت الحالي".

وأوضح إمام: "الكلام عن التعاقد مع رينارد، كان في 2018، عقب كأس العالم"، مضيفا: "لم أعقد جلسة مع رينارد، ولم أتواصل معه هاتفيا، كل ما في الأمر، أن هناك (وسيطا)، تواصل معي وأكد لي أن رينارد، يرغب في تدريب منتخب مصر، وهذا الوسيط ليس هو وكيل أعمال المدرب الفرنسي".

وواصل: "عرضت الأمر على المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، في ذلك الوقت، وأكد لي أن رينارد، مازال عقده ساريا مع منتخب المغرب، ولن نستطيع التعاقد معه وهو مرتبط بعقد مع المنتخب المغربي، في ظل علاقتنا القوية مع المسؤولين في المغرب، لذلك لم ندخل في مفاوضات معه".

المصدر: وسائل إعلام