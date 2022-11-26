أفضل هدافي كأس العالم.. ميسي يعادل رقم الأسطورة مارادونا

حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقما مميزا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره المكسيكي (2-0) اليوم السبت، في مونديال قطر 2022.

وهز ميسي شباك المكسيك عند الدقيقة الـ64 من زمن اللقاء الذي جمعهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف في نهائيات كأس العالم بقميص "التانغو"، ليعادل رقم مواطنيه الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا وغلييرمو ستابيلي.

بينما يتصدر غابرييل باتيستوتا قائمة أفضل هدافي الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، برصيد 10أهداف.

كما عادل "البرغوث" الأرجنتيني رقم منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 8 أهداف أيضا حتى الآن، في نهائايت كأس العالم.

يذكر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 و2014 و2018 و2022)، متجاوزا باتيستوتا (1994 و1998 و2002)، والأسطورة دييغو أرماندو مارادونا (1982 و1986 و1994)، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي نهائيات كأس العالم:

الألماني ميروسلاف كلوزه: 16 هدفا

إقرأ المزيد

البرازيلي رونالدو نازاريو: 15 هدفا

الألماني غيرد مولر: 14 هدفا

الفرنسي جوست فونتين: 13 هدفا

البرازيلي بيليه: 12 هدفا

الهنغاري ساندور كوتشيس 11 هدفا

الألماني يورغن كلينسمان 11 هدفا.

المصدر: وكالات