وزير الشباب والرياضة المصري: مصر لن تتقدم لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن مصر قررت عدم التقدم لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025.

إقرأ المزيد

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال أشرف صبحي: "اتحاد الكرة مسؤول عن المنتخبات والتطوير، ولدينا مشروع حتى عام 2026..منتخب مصر وضع هدفا أمام أعيننا وهو كأس الأمم الإفريقية 2025، بجانب الوجود في كأس العالم المقبل".

وأوضح صبحي قائلا: "بعد نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية عام 2019، قررنا عدم التقدم لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025".

وأردف: "لن نتنافس مع الدول الإفريقية ونساند الدول المتقدمة لاستضافة البطولة القادمة"، مضيفا: "مصر لديها هدف أيضا وهو أولمبياد 2024..مش عايزين نشتغل بالقطعة".

واستطرد صبحي: "بعد اختيار الجهاز الفني الحالي ووجود المنتخب كان هناك أخطاء سابقة بسبب عقد مباريات ودية لمعرفة مستوى المنتخب حتى تصفيات كأس العالم"، لافتا إلى أنه "عقب تجربة أداء المنتخب ظهرت الحاجة لتغير الجهاز الفني، ولكن الفترة الأخيرة بعد مجيء الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة روي فيتوريا، أصبح هناك روح للمنتخب المصري بشكل يطمئنا على مشروعنا المستقبلي وشكل المنتخب وأدائه وهو ما ظهر في مباراة بلجيكا".

وبين أنه "تم إجراء مباريات ودية من أجل الاطمئنان على حالة المنتخب المصري وأداء الجهاز الفني، والتعاقد على مباريات ودية، ويتم التفاوض مع المنتخبات".

المصدر: "مصراوي"