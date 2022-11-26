مونديال قطر.. الـ"فيفا" يفتح إجراء تأديبيا بحق صربيا بسبب علم يدمج خريطة كوسوفو

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الصربي للعبة على خلفية وضع علم لصربيا دمج فيه خريطة كوسوفو في غرفة المنتخب لتبديل الملابس، في مونديال قطر.

ولم يذكر الـ"فيفا" أي خرق محدد لقواعدها التأديبية ولكنها اعتمدت على الالتزام العام "باللعب النزيه واللاعنف" المفروض على 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويتراوح حجم العقوبات التي يمكن فرضها على الاتحادات من إقامة مباراة خلف أبواب موصدة إلى اعتباره خاسرا لإحدى المباريات.

وتُظهر الصورة التي تم التقاطها في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمنتخب الصربي قبل مواجهة البرازيل، يوم الخميس الماضي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022، خريطة لكوسوفو مطبوعة على قطعة من القماش الأبيض معلقة على أوتاد، ومختومة بعلم صربيا كتب عليها "لن يكون هناك استسلام".

وأدى نشر الصورة إلى احتجاج رسمي من كوسوفو، عبر وزير الرياضة هجر الله تشيكو الذي ندد بـ "الصور المخزية" التي تنقل "رسائل الكراهية وكراهية الأجانب والإبادة الجماعية".

وتابع وزير الرياضة "نتوقع إجراءات ملموسة من فيفا، وكوسوفو عضو كامل العضوية فيه".

وانضمت كوسوفو إلى فيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في عام 2016.

من جهته، أعلن اتحاد كوسوفو لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى الـ"فيفا" ضد "الإجراء العدواني لصربيا" في مستهل مبارياتها في العرس الكروي العالمي، شاجبا "مثل هذا العمل العدائي ليس له مكان في الأحداث الرياضية وحتى داخل الصرح حيث يقام أكبر حدث كرة قدم في العالم".

المصدر: (ا ف ب)