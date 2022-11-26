وزير الشباب والرياضة المصري: نسعى للتحرك بملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن بلاده سوف تسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال أشرف صبحي إن مصر سوف تستعد بالدراسة والتحليل للعمل على ملف استضافة أولمبياد 2036، مضيفا: "سوف نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034".

وتابع صبحي: "الأمر يتم وفق دراسة وخطوات جادة ونعمل بذكاء في هذا الملف من أجل إنجاح الأمر".

وفي سياق متصل، أوضح أشرف صبحي قائلا: "الاتحاد الدولي لكرة القدم له صفة مباشرة في متابعة الاتحادات المحلية مثل اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لا نمتلك بشكل قانوني إزالة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي".

وأكمل: "الجمعية العمومية صاحبة الحق في اختيار مجلس الإدارة وإزالة أي مجلس إدارة".

المصدر: "صدى البلد"