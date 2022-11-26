بادرة رائعة لوزير الرياضة السعودي تجاه اللاعب عبد الإله المالكي (فيديو)

قدم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الدعم للاعب عبد الإله المالكي الذي تسبب في استقبال شباك الأخضر السعودي للهدف الثاني في مباراته ضد بولندا.

وخسرت السعودية المباراة التي جمعتها ببولندا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، بهدفين دون رد.

وبعد المباراة، ظهر الفيصل في فيديو في غرفة تبديل الملابس لمنتخب السعودية، وهو يقدم الدعم والمواساة للاعب المنتخب السعودي، عبد الإله المالكي الذي ارتكب هفوة قاتلة أدت لتسجيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبولندا.

وستلعب السعودية مع المكسيك في الجولة الثالثة الأخيرة، ومازالت حظوظها قائمة للتأهل للدور المقبل.

المصدر:RT