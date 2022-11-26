أبو تريكة يكشف سبب خسارة السعودية أمام بولندا

قال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، خلال تحليله مباراة السعودية وبولندا على شبكة "بي إن سبورتس"، إن منتخب "الأخضر" افتقد للحظ ما تسبب في خسارته.

وخسرت السعودية المباراة التي جمعتها ببولندا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، بهدفين دون رد، في لقاء قدم فيه الأخضر السعودي أداء جيدا وتحصل على عدة فرص للتسجيل بينها ركلة جزاء لكنه أهدرها كلها.

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وتحدث أبو تريكة عن كواليس خسارة السعودية أمام بولندا، وقال: "اليوم الحظ غاب عن السعودية ولكن لا مشكلة".

وأضاف: "لو السعودية امتلكت ياسر القحطاني (مهاجم منتخب السعودية السابق)، لسجلوا بكل سهولة".

وتابع: "رينارد (مدرب منتخب السعودية) عقب المباراة سيحضّر لمباراة لمكسيك (في الجولة الثالثة الأخيرة)، وسيبعد اللاعبين عن الإعلام".

وأكمل: "رينارد يجهز للمكسيك من بعد صافرة النهاية".

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية، وثلاث نقاط عن المكسيك الثالثة التي ستواجه في وقت لاحق اليوم السبت، منتخب الأرجنتين متذيل ترتيب هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصدر: so3ody.com