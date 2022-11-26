مونديال 2022.. ترتيب مجموعة السعودية بعد الخسارة أمام بولندا

فوتت السعودية فرصة حسم تأهلها لثمن نهائي مونديال قطر بسقوطها أمام بولندا بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وكان الأخضر السعودي يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرا، وكان يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم ليسجل اسمه أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، لكنه سقط بثنائية بيوتر زيلينسكي، وروبرت ليفاندوفسكي.

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وشهدت المباراة، إهدار النجم السعودي سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تألق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وبخسارة السعودية أصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- بولندا - 4 نقاط

2- السعودية - ثلاث نقاط

3- المكسيك - نقطة واحدة

4- الأرجنتين - صفر نقطة

تجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب قد يتغير عندما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في وقت لاحق اليوم السبت لحساب الجولة الثانية أيضا.

المصدر: RT