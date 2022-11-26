"“هذي بوجهي"..الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر بعد المونديال (فيديو)

كشف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح عن وعده لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بأن تستضيف الدوحة دورة الألعاب الأولمبية، بعد النجاح الكبير في تنظيم كأس العالم.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ أحمد فهد الصباح مقطع فيديو قصيرا من حواره مع شبكة "بي إن سبورت"، قال فيه إن قطر بنجاحها المبهر في استضافة بطولة كأس العالم، حققت الحلم بإرادة الرجال، وإن التنظيم الرائع للمونديال هو أبلغ رد أن قطر ورجالها قادرون على تحقيق هذا الحلم".

وأشار الشيخ أحمد فهد الصباح إلى وجود حلم أكبر، لافتا إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حريص على استضافة الدوحة لدورة الألعاب الأولمبية 2036، بعدما تم اختيار الدولة المستضيفة للألعاب الأولمبية 2032 بمدينة بريسبان في أستراليا.

وذكر أنه وعد الشيخ تميم بن حمد بتحقيق الحلم الأكبر باستضافة الدوحة للأولمبياد، موضحا أنه سوف يقدم كل الدعم اللازم لتحقيق حلم استضافة الأولمبياد، حيث قال: "هذي بوجهي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث أشادوا بموقفه الداعم لقطر، مؤكدين قدرته على تنفيذ ما وعد به.

كفو كفو كفو معالي الشيخ احمد الفهد ربي يحفظك يا طويل العمر اسال الله ينصرك ويحفظك من كل مكروه — JARRAH THE STORM (@JMH83A) November 25, 2022

المصدر: RT