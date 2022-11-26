حجب جزئي لبث مباريات كأس العالم في السعودية و"بي إن سبورتس" توضح

تعرضت منصة البث التدفقي "تود" الرسمية لكأس العالم لحجب جزئي بمعظم أرجاء السعودية، وفق ما أفاد به مشتركون لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، قالوا إنهم لم يتلقوا تفسيرا للعطل المفاجئ.

ومنصة "تود" مملوكة لمجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية التي تم حظرها في السعودية لسنوات خلال فترة القطيعة بين البلدين، ولكنها استأنفت عملها في أكتوبر 2021.

وأفاد عدد من المشتركين في السعودية لـ"فرانس برس" السبت، أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة منذ انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر.

وقال أحدهم إن الخدمة انقطعت بالكامل قبل حوالي ساعة من بث حفل الافتتاح يوم الأحد الماضي.

وأوضح آخر أن الخدمة لا تزال تعمل لكن لفترة وجيزة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل ظهور رسالة تفيد بوقوع خطأ.

وتقول الرسالة "عذرا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الإعلام".

وقالت مجموعة "بي إن" في بيان أرسلته إلى المشتركين "نظرا لأمور خارجة عن إرادتنا، نشهد انقطاعا في الخدمة في السعودية، وهو ما يؤثر حاليا على منصة تود، الشريك الرسمي لبث كأس العالم قطر 2022. سنمدكم بمعلومات إضافية بمجرد توفرها".

وتلفزيون "تود" هو خدمة البث المباشر لكأس العالم في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تواجه السعودية بولندا بعد ظهر اليوم السبت ضمن منافسات مونديال قطر، في مباراة يحسم الفوز بها انتقال البلد الخليجي إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ 1994.

المصدر: أ ف ب