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منتخب المغرب يتلقى خبرين سارين قبل مواجهة بلجيكا

الرياضة

منتخب المغرب يتلقى خبرين سارين قبل مواجهة بلجيكا
Legion-Media
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أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، أن الظهير نصير مزراوي ليس خارج الحسابات لمباراة الغد ضد بلجيكا في مونديال قطر 2022، إثر تعرضه لإصابة في المباراة الأولى ضد كرواتيا.

وأصيب مزراوي، ظهير بايرن ميونخ الألماني، في جانبه الأيسر، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي قبل يومين، مشيرا إلى أنه يتعين "علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيشارك في المباريات المقبلة أم لا".

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وقال الركراكي في مؤتمر صحفي السبت "الزخم (في المباراة الأولى ضد كرواتيا)، أدى إلى بعض الإصابات. مزراوي ليس خارج الحسابات قبل 24 ساعة من مواجهة بلجيكا. أعتقد بأنه سيكون جاهزا، لكننا في حاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100 في المئة".

وأكد الركراكي، أن الظهير الآخر أشرف حكيمي سيكون متاحا أيضا للمشاركة في لقاء بلجيكا، حيث قال "مزراوي وحكيمي يعانيان من إصابة، لكنهما متاحان، سنقرر غدا بشأنهما. إذا كان علينا اتخاذ هذه المخاطرة فلن نتردد بذلك، فالأمر يتعلق بمباراة في كأس العالم".

وكان المنتخب المغربي استهل مشواره في البطولة بانتزاع تعادل سلبي ثمين من كرواتيا، وصيفة نسخة مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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