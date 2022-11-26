التشكيلة الأساسية لمنتخب السعودية لمواجهة بولندا

أعلن مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة "الأخضر" الأساسية التي ستواجه بولندا اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وقرر رينارد تعويض غياب الثنائي المصاب سلمان الفرج وياسر الشهراني، بالثنائي محمد البريك وسامي النجعي، فيما شهدت القائمة الأساسية تواجد قلب الدفاع عبدالإله العمري بديلا لحسان تمبكتي.

وسيبدأ الأخضر السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي -عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - فراس البريكان - سالم الدوسري

الهجوم: صالح الشهري.

ويسعى الأخضر السعودي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، إذ يكفيه الفوز في مباراة اليوم ليسجل اسمه أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

المصدر: حساب المنتخب السعودي على "تويتر"