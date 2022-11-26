اليوم السابع في مونديال قطر قد يشهد مفاجأتين مدويتين

قد يشهد اليوم السابع من مونديال "قطر 2022" مفاجأتين بحجم الجبال، في حال إقصاء الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من دور المجموعات وتأهل غير متوقع للسعودية.

وتقام اليوم السبت، مباراتان لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث تلعب السعودية مع بولندا في تمام الساعة الـ13:00 بتوقيت غرينيتش، وتصطدم الأرجنتين بالمكسيك في الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وشهدت الجولة الأولى فوزا تاريخيا للسعودية على الأرجنتين 2-1، لتعيق بداية مشوار ميسي نحو الظفر باللقب الأول والأخير في مسيرته الزاخرة، كي يسير على خطى "الولد الذهبي" دييغو مارادونا الراحل قبل سنتين.

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خيبة وضعت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، أمام ضرورة عدم تلقي خسارة ثانية في مباراتها اليوم السبت أمام المكسيك، كي لا تجد نفسها باكرا خارج الحسابات الرسمية، ويتلقى ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، صفعة أخيرة مدوية قبل اعتزاله المتوقع بعد المونديال.

ولن تكون المكسيك لقمة سائغة أمام "ألبيسيلستي"، خصوصا وأنها تبحث عن ثأر قديم بعد إقصائها من ثمن النهائي مرتين أمام الأرجنتين في 2006 بعد التمديد 2-1 ، وفي 2010 بنتيجة 3-1.

في المقابل، سيتأهل المنتخب السعودي، في حال فوزه على بولندا، إلى الدور الثاني لمونديال قطر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم، وكانت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات