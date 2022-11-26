 
مباشر

مونديال قطر.. أستراليا برأسية تهز الشباك التونسية (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر.. أستراليا برأسية تهز الشباك التونسية (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u95m

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في شباك المنتخب التونسي الذي يشارك في المونديال لـ6 مرة في تاريخه، السبت على استاد الجنوب وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

وأحرز ميتشيل دوك، أول هدف لمنتخب "الكنغر الأسترالي" أمام تونس، في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة الجارية الآن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أستراليا بهدف دون رد بانتظار مجريات الشوط الثاني.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!
بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتشكيلة أساسية لم تختلف كثيرا عن اللقاء الأول ضد الدانمارك، وضمت التشكيلة الأسماء التالية: أيمن دحمان، محمد دراقر، علي العابدي، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، عصام الجبالي.

وظفر المنتخب التونسي بنقطة ثمينة من أنياب منتخب الدنمارك، بينما تعرضت أستراليا لخسارة قاسية أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1، في انطلاقة ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2022.

يتبع..

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أستراليا برأسية تهز الشباك التونسية (فيديو)